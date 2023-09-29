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وفاة الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون عن عمر 84 عاما

كتب:

محمد أباظة
04:29 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الدكتور سعد الدين إبراهيم

الدكتور سعد الدين إبراهيم

غيب الموت الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر ناهز 84 عاما.

ومن جانبه، أعلن إبراهيم حسان، المدير التنفيذ لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نبأ وفاة الدكتور سعد الدين إبراهيم، عبر صفحته على تطبيق «فيس بوك» ، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الدكتور سعد الدين إبراهيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعزي أنفسنا في فقيدنا، تغمده الله بواسع رحمته».

ومن المناصب العريقة التي تولاها منصب مدير لمركز دراسات الوحدة العربية، الذي يتواجد بالقاهرة، وقد عين رئيسًا لرابطة الاجتماعيين المصريين في عام 1980.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.