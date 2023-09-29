وزير التعليم لـ«الوطن»: لن نسمح باستخدام العصا والضرب في المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استخدام العصا والضرب في المدارس، ممنوع، ولن نسمح بذلك، قائلا «هدفنا التربية قبل التعليم، وسنتعامل مع الطلاب بالطرق العلاجية وليس العقابية».

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «وضعنا لائحة نظام وانضباط مدرسي وقائية وعلاجية تقوم على معالجات تربوية وسلوكية بحتة لخلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وفرض المزيد من السيطرة والانضباط داخل جميع المدارس دون استثناء».

مواعيد بدء العام الدراسي الجديد

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023- 2024 غدا السبت 30 سبتمبر 2023 في 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، التي لا تطبق إجازة السبت وهي «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وشمال سيناء وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية».