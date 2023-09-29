«التعليم» تكشف حقيقة تأجيل الدراسة لـ7 أكتوبر المقبل

انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعض التعليقات التي تتساءل حول حقيقة تاجيل الدراسة لـ7 أكتوبر المقبل، والتي من المقرر لها أن تنطلق غدا السبت في عدد من المحافظات، ورسميا الأحد في محافظات الجمهورية كافة.

حقيقة تأجيل الدراسة لـ 7 أكتوبر

وأوضحت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، حقيقة تأجيل الدراسة لـ7 أكتوبر، مؤكدة أن هذا الأمر شائعة ليس لها أساس من الصحة، وأن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 سينطلق في موعده الرسمي، المحدد من قبل، وهو 30 سبتمبر في المدارس والجامعات الحكومية كافة.

من جهته، طالب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بضرورة الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، بالإضافة لضرورة التزام المدرسين بالملابس التي تليق بهم، باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

حالة الطقس أول أيام العام الدراسي الجديد

من ناحية أخرى، أشار «الأرصاد» إلى وجود استقرار في حالة الطقس، خلال أولى أيام العام الدراسي الجديد؛ إذ يسود طقس حار على القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن حالة الطقس ليلا يسودها أجواء معتدلة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة، نظرًا لانخفاض الحرارة بقيم تتراوح بين 8 و10 درجات، على الأنحاء كافة، مع انخفاض نسب الرطوبة.