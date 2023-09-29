وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور بشأن المناهج الدراسية: سترضي الجميع

طمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور والطلاب بجميع المراحل التعليمية، على المناهج الدراسية للعام الدراسي الجديد، قائلا: «لن يتكرر ما كان يحدث من قبل، وسنفاجئ أولياء الأمور في كل الصفوف بتقليل حجم الكتب، دون أن يكون هناك أي حذف أو خلل بالمفاهيم الأساسية لكل درس أو وحدة».

وأضاف وزير التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، «نحن لسنا في صراع مع أولياء الأمور، ونحترم خوفهم على أولادهم، ولكن نحن نتحرك بأسس علمية في هذا الشأن، وما يمكن قوله، إن المناهج سترضي الجميع، إذ كان هناك أنشطة عديدة في الكتب يضطر المعلم لشرحها وحلها مع الطالب، ولكن أخذنا جزء من هذه الأنشطة من الكتب ووضعناها بكتيبات الأنشطة».