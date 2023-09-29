وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب عبر «الوطن» بمناسبة العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلى الطلاب بجميع المراحل التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 المقرر أن يبدأ غدا السبت 30 سبتمبر في 12 محافظة على مستوي الجمهورية، عبر موقع «الوطن».

وقال حجازي، «كأب وليس وزيرا للتربية والتعليم.. ونحن على أعتاب عام دراسي جديد، فعلنا كل شيء من أجل راحتكم، وتأمين مسار تعليمكم، فأنتم عماد الوطن وحاضره ومستقبله».

وأضاف وزير التعليم: «اجتهدوا في العلم، ولا تركزوا جهدكم على التعلم من أجل الدرجات، بل بغرض تحقيق الحلم باستمرارية التعليم، فأمامكم رحلة طويلة، لا تختزلوها في الامتحانات.. كونوا أكثر انضباطا، ومارسوا التعلم الذاتي، وأمامكم الكثير من البدائل المتاحة التي انتهت منها الوزارة في هذا الشأن.. حافظوا على مؤسساتكم التعليمية، وكونوا رسل علم لها».