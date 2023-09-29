رئيس الجالية المصرية بألمانيا: حررت أول توكيل لدعم ترشح الرئيس السيسي

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية فى ألمانيا، وأول من حرر توكيلاً فى برلين لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المُقبلة، إنه تم تدشين حملة «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج للمشاركة فى العملية الانتخابية ودعم الرئيس، موضحاً أن الحملة شارك فيها عدد من المسئولين المصريين فى ألمانيا، كى يكونوا منسقين للحملة.. وإلى نص الحوار:

علاء ثابت: مصر حققت إنجازات ملموسة فى عهد الرئيس.. ويجب استكمال بناء الجمهورية الجديدة

بداية.. ما دوافعكم لتحرير أول توكيل لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات؟

- حررت أول توكيل فى برلين أنا وأسرتى لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المُقبلة، من أجل مصر واستقرارها وأمانها واستكمال بناء جمهورية مصر الجديدة.

كيف ترى إنجازات الرئيس السيسى؟

- لقد حقق الرئيس إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى مختلف المجالات، فى قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة والنقل والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة، حيث استطاع خلال الفترة السابقة بناء جمهورية جديدة لمصر، وخير دليل على الإنجازات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى، بجانب المشروعات المُهمة فى الطرق والكبارى، فالرئيس حقق العديد من الإنجازات «لازم يكمل مسيرة البناء والتنمية الدولة تغيرت وتم عمل بنية تحتية متعملتش من 30 سنين».

كيف ترى هذه الجهود أثناء زياراتكم لمصر؟

- دائماً ما نزور مصر بين الحين والآخر، ونُنظم جولات وزيارات ميدانية لمختلف الأماكن، منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بجانب الاطلاع على ما نفذته الدولة فى ملف الطرق والكبارى، ونُلقى الضوء على هذه الإنجازات فى حديثنا فى الخارج لتوعية المصريين بالخارج بما يحدث فى مصر «هنطمنهم على البلد»، لذا يجب علينا الوقوف بجانب الرئيس ودعم ترشحه فى الانتخابات المقبلة.

ماذا عن حملات دعم «السيسى»؟

- دشنا حملة انتخابية تحت عنوان «كن مع الوطن» لتوعية المصريين بالخارج بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية، ودعم الرئيس، ومن المقرر أن يتم من خلال هذه الحملة توعية المصريين بالخارج بكل ما حققته الدولة فى الفترة الأخيرة من إنجازات فى مختلف المجالات، وشرح ما تستوجبه المرحلة المُقبلة من الوقوف بجانب الرئيس السيسى لأنه رجل المرحلة.

ماذا عن رموز الجاليات المصرية الأخرى؟

- الحملة ستكون بالتنسيق مع رموز الجاليات المصرية كاملة، فى 16 ولاية فى ألمانيا، وسيتم عقد لقاءات مكثفة خاصة فئة الشباب، لأنهم هم عصب المرحلة وعليهم الدور المهم فى عملية المشاركة فى الانتخابات ورسم ملامح مستقبلهم، ومن المقرر أن تتضمن الحملة فيديوهات توعوية وشرحاً لكل ما حققته مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما سيتم شرح بالتفصيل المقار الانتخابية المقرر توفيرها للمصريين بالخارج تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين.

كيف ترى وضع ملف المصريين فى الخارج فى عهد الرئيس السيسى؟

- ملف المصريين فى الخارج فى وضع لائق ومصر حالياً فى مصاف دول العالم، والرئيس السيسى حريص بصفة مستمرة على زيارة ألمانيا بين الحين والآخر، الأمر الذى يدل على اهتمام القيادة السياسية بأبنائها فى الخارج، كما أن الشركات الألمانية تُقدر حجم مصر، وعلى أساس ذلك بدأت العديد من الشركات الاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات.

كيف ترى جهود وزارة الهجرة فى الفترة الأخيرة؟

- وزارة الهجرة تحث المصريين فى الخارج على المشاركة فى الانتخابات و«نحن فى الخارج 12 مليون مصرى ويجب علينا المشاركة فى العرس الديمقراطى»، فبعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الانتخابات الرئاسية، دعت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، المصريين بالخارج للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل، وأكدت أن مصر على موعد مع استحقاق دستورى جديد، يمثل فيه مواطنونا بالخارج ركيزة أساسية، ولهذا أدعو جميع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت، وأحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، كحق دستورى أصيل يكفله لهم الدستور والقانون.

تحرير التوكيلات

شجعت المصريين فى الخارج على تحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتوكيلات تُحرر مجاناً، والسفارة المصرية فى ألمانيا فتحت أبوابها لتحرير التوكيلات ووفرت كل سبل الإتاحة لذلك.