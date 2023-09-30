بالأرقام.. 10 سنوات من الإنجازات في التنمية الاقتصادية بجميع المحافظات

شهدت السنوات الماضية تنمية اقتصادية غير مسبوقة على كافة مستويات الدولة المصري، حيث عمدت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملةُّ وعادلة، تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر.

وكانت الدولة حريصة على أن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبهاِّ العادل من التنمية على مر العقود السابقة، وأصبحت مصر في السنوات الماضية، الثالثة عربيا في معدلات النمو الاقتصادي خلال 2023، والوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا خلال 2023.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، فإن الدولة استثمرت نحو 46 مليار جنيه وهي تكلفة ما تم تنفيذه ويجري من مشروعات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 2014 وحتى 2023.

حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالى 29.3 مليون طن

وتابعت بيانات الحكومة أن حجم إنتاج البترول بلغ خلال 2022 حوالى 29.3 مليون طن/ فيما بلغت إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع السياحة والآثار خلال التسع سنوات الماضية نحو 65.15 مليار جنيه.

128 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة

فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعة شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسـطة خلال الفتـرة من 2014 - 2023، حوالى 128.2 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية خلال العام 2021/2022 حوالى 850.3 مليار جنيه.

وتقدمت مصر في مؤشر تنافسـية السفر والسياحة عام 2021 حوالى 23 مركزا لتصل إلى المركز 51 من بين 117 دولة، مقابل المركز 74 مـن بين 136 دولة عام 2017.