رئيس «حقوق الإنسان»: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال خطط التنمية الاقتصادية

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنَّ ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة، يدعمه الحزم بقوة وتم مناقشة فترة ولايته السابقة وما تم فيها من إنجازات والمشروعات المطروحة على الساحة وسيتم إنشاؤها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية، خلال آخر اجتماعات الحزب.

التهامي: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال خطط التنمية

وأضاف «التهامي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه يجب دعم وتأييد الرئيس السيسي لاستكمال المشروعات القومية ولتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولدعم الديمقراطية.

مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان

وتابع رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أنَّ مصر حالياً تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان وتسير نحو الجمهورية الجديدة من خلال دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وبالتالي قرر الحزب التأييد بكافة تجهيزاته لما تتبوأه مصر في هذه الآونة.