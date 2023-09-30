رئيس الوزراء: كل تجارب الدول الناجحة استغرقت 20 عامًا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما نفذته الدولة المصرية على مدار 9 سنوات من إنجازات في كل مناحي الحياة التي تخدم المواطن المصري.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، إلى أن دولة مثل سنغافورة على الرغم من كونها 5 ملايين نسمة ولكي تستطيع الوصول للتنمية والنهضة استمرت نحو 20 عاما، وكل الدول المتقدمة أجمعت على 5 ثوابت رئيسية، وهي أن التنمية الأولوية الكبرى ومفتاح حل مشكلاتها، والمشروعات التي تنهض بها الدولة، هذا بجانب برنامج وطني طموح، التوسع في الانفاق بالبنية التحتية، فهذه الدول استثمرت 40% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي على مدار عقود في البنية التحتية.

وأضاف «مدبولي»، أن كل هذه التجارب الناجحة كانت تقودها قيادة لديها رؤية والإصرار على التنفيذ، وهذه القيادات استطاعت أن تبني الأساس التي سارت عليه الدول لسنوات، فالتجارب لا تنتهي بسنوات، موضحًا أن البعض يتساءل عن التوقيت الذي يشعر به المواطن المصري بثمار التنمية، والتجربة لم تستغرق سوى 9 سنوات، ولكن الدول التي نهضت أقل دولة استغرقت 20 عاما لكي تنهض.