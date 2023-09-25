وزارات تستعد بـ«الترتيبات اللوجيستية».. و«مدبولي»: هدفنا إجراء الانتخابات بأمثل وجه

بدأت قرابة 10 وزارات وجهات حكومية الترتيب للاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مؤخراً مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتيسير الإجراءات الخاصة بإدلاء المواطنين بأصواتهم فى الاستحقاق الرئاسى القادم فى سهولة ويسر.

وتضم قائمة الجهات الحكومية التى تعمل على الترتيبات اللوجيستية للانتخابات الرئاسية المقبلة كلاً من وزارات «التربية والتعليم والتعليم الفنى، والصحة والسكان، والخارجية، والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والداخلية، والمالية، والتنمية المحلية» وهيئة البريد المصرية.

وقالت مصادر إن كافة الجهات الحكومية تعمل على تجهيز الخطط والتحضيرات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لمسئولياتها المقررة بموجب القانون والدستور، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفق تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن»، أن الوزارات والجهات المعنية فى الجهاز الإدارى للدولة ستُحدد ممثلين لها للتواصل الدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتيسير أى إجراءات أو ترتيبات مهمة لمعاونة «الوطنية للانتخابات» فى أداء عملها، دون التدخل فى مسار العملية الانتخابية نفسها، بما يضمن معايير النزاهة والشفافية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«التعليم» تحصر لجان الاقتراع ومدى جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من الناخبين

وبحسب المصادر، تعكف وزارة التربية والتعليم على تحديد اللجان الانتخابية التى يجرى بداخلها الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومدى جاهزيتها لاستقبال أعداد كبيرة من الناخبين، مع إعداد قائمة بها، وتزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بتلك البيانات.

«الخارجية» تمد «الهيئة الوطنية» بأماكن 138 لجنة فى 122 دولة لاستقبال «المصريين بالخارج» للتصويت

وأوضحت المصادر أن وزارة الخارجية أرسلت بالفعل قوائم بشأن مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى 122 دولة حول العالم، والتى ستجرى الانتخابات بداخلها للمصريين فى الخارج، بإجمالى 138 لجنة، مؤكدة جاهزية تلك اللجان لاستقبال المغتربين المصريين فى الخارج الراغبين بالمشاركة فى الاستحقاق الرئاسى.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية أكدت لرئيس مجلس الوزراء جاهزيتها الكاملة لخطط تأمين العملية الانتخابية، مع جاهزية وزارة الصحة والسكان، سواء للفحوصات المقررة على الراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية، أو وجود سيارات إسعاف مجهزة بمحيط لجان الاقتراع المختلفة.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قد عقد اجتماعاً مع عدد من مسئولى الجهات المعنية، ووجّههم خلاله للتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تطلبه من معاونة بشأن العملية الانتخابية، وتوفير أى احتياجات حتى تخرج العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وقال رئيس الوزراء، خلال الاجتماع: «نحن كحكومة ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات فى كل ما تريده لمباشرة عملها، وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل»، مؤكداً التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات فى أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وذلك تنفيذاً للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف «مدبولى»: «تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين الهيئة الوطنية للانتخابات فى مباشرة مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات».

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال اجتماعه مع المسئولين على إتاحة التمويل المطلوب من قبَل وزارة المالية لتوفير أى مطالب لوجيستية تخص العملية الانتخابية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عقد بروتوكولى تعاون لتيسير عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأول مع الهيئة العامة للبريد، بهدف تسهيل نقل معدات الهيئة فى كافة المحافظات وسرعة الانتشار.

كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن والمجلس القومى لذوى الإعاقة، وينظم البرتوكول الموقع بين الأطراف الثلاثة تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكى المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة بين الأطراف الثلاثة، مصنفة بالقطاع الجغرافى وبالفئة العمرية وبالنوع الاجتماعى، كما يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من الرائدات التابعات للوزارة فى مساعدة المكفوفين وذوى الهمم وأيضاً التوسع فى اللجان التى تعتمد على طريقة برايل للمكفوفين.

وقال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الوطن»، إن الهيئة فى الفترة الحالية تعكف على مراجعة النماذج الانتخابية ومعاينة اللجان التى سيجرى بها الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، فضلاً عن تجهيز الحبر الفسفورى، وغيرها من الاستعدادات الخاصة بالترتيبات اللوجيستية للانتخابات الرئاسية.

وفى إطار استعدادات الحكومة أيضاً يتم التنسيق مع التضامن الاجتماعى لتسهيل تصويت ذوى الاحتياجات الخاصة وتسهيل عمليات التصويت، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لإتاحة وتوفير أى احتياجات للعملية الانتخابية، والاستعداد التام من وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية.

«الصحة» تستقبل المرشحين لإجراء «الفحوصات» ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان

واستعداد وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة وتوفير الخدمات الإسعافية فى محيط ومقار اللجان، الاستعداد لإجراء الكشف والفحوص الطبية للمرشحين، وإتاحة التمويل المطلوب لتوفير أى مطالب لوجيستية للانتخابات.

وتبدأ كل الوزارات والهيئات مساعدة الهيئة الوطنية للانتخابات فى إجراء العملية الانتخابية لخروج الاستحقاق الدستورى فى أفضل صورة خاصة مع إعلان الحكومة للجدول الزمنى وبدء الإجراءات الفعلية للانتخابات الرئاسية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى المواعيد والجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

كما تواصل الحكومة اجتماعاتها، سواء على مستوى الوزراء، أو مجلس المحافظين ووزارة التنمية المحلية للانتهاء من الإجراءات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية وتجهيز المقار الانتخابية.