الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمئويتها في مصر الجديدة مساء اليوم

تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر، الليلة، بمرور مائة على تأسيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، ويشهد الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وأعضاء مجلس النواب والشورى والتنسيقية.

برنامج الاحتفال

وأوضحت الكنيسة الإنجيلية أن استقبال الضيوف يبدأ الساعة 6.30، ثم يبدأ الاحتفال في الساعة 7.30، على أن يلقي رئيس الطائفة الإنجيلية كلمته الساعة 8.30 مساء اليوم.

تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة

وبدأ العمل في الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة منذ عام 1918، بحسب موقعها الرسمي، ومنذ ذلك الوقت بدأت الكنيسة في النمو والتقدم، وتمت رسامة أول شيوخ وشمامسة للكنيسة يوم 29 أبريل 1921، وكان القس إسحق إبراهيم أول راعي للكنيسة حيث تم تنصيبه 10 فبراير 1922.

ولم تكن الكنيسة الإنجيلية في مقرها الحالي، بل كانت في منزل بشارع بغداد في مكان البنك المصري الأمريكي الموجود حاليا هناك.

ثم حصلت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة على الترخيص وإنشاء الكنيسة في موقعها الحالي بشارع كليوباترا عام 1922، بعدما صدر مرسوم ملكي بذلك.