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تخفيف الأحمال بـ36 منطقة في مصر الجديدة والحلمية.. تعرف عليها

كتب:

سلامة عامر
09:38 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي عن 36 منطقة بمصر الجديدة والحلمية، لمدة ساعة تبدء من العاشرة مساءً وحتي الحادية عشر، وذلك في إطار خطة تخفيف الأحمال.

تخفيف أحمال بـ 27 منطقة بالحلمية 

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، 27 منطقة بالحلمية واقعة بنطاق عملها، سيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها، من 10 مساء اليوم وحتى الـ11 مساءً.

ويجري تخفيف الأحمال بمناطق «مساكن المخابرات بحدائق القبة - شارع ترعة الجبل العمومي - شارع المطراوي - شارع المسلة الجديدة - شارع بركات ولي العهد - شارع العزيز بالله - ميدان المطرية العمومي - شارع العقاد بالمطرية - شارع الفيروز - أبو رجيلة - شارع آدم الأف مسكن - حدائق القبة - شارع التوفيقية بعزبة النخل - المرج الغربية - الحرفيين - شارع أخر جمال - السواح - الحرفيين - منطقة مساكن أهالينا - مساكن عين شمس - شارع عين شمس الرئيسي - جزء من مصانع جسر السويس - شارع المطراوي العمومي - المرج الغربية - شارع الكابلات - مساكن عين شمس - شارع أحمد عرابي بعين شمس الشرقية».

تخفيف الأحمال بـ 9 مناطق بمصر الجديدة

وحددت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء 9 مناطق واقعة بنطاق عملها، سيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها بمصر الجديدة، من 10 مساء اليوم إلى 11 مساءً.

وأكدت الشركة أن المناطق هي: « شارع عبدالعزيز فهمي - شارع علي البقلي - ميدان روكسي - شارع المعهد الاشتراكي - ميدان السكاكيني - شارع الجيش بالظاهر - شارع أحمد سعيد - ميدان الجيش - شارع بهاء الدين بن حيدر».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.