شارك في «المهاجر».. من هو نجل الفنان سامي العدل الذي توفى صباح اليوم؟

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت الفنان الشاب أحمد سامي العدل، ليلحق بوالده الفنان الراحل سامي العدل، وذلك بعد مسيرة قصيرة كان يضع خلالها أقدامه الأولى في مشواره الفني، لكنه رحل قبل استكمال رحلته وتحقيق أحلامه.

معلومات عن نجل الفنان سامي العدل بعد رحيله

وأحمد سامي العدل نجل الفنان سامي العدل، هو ممثل ومخرج، امتهن مهنة عائلته الفنية المميزة، وبدأها منذ عام 1994 بمشاركتة وهو في سن صغر في فيلم «المهاجر» مع عدد كبير من النجوم، منهم يسرا وخالد النبوي ومحمود حميدة، وتحت قيادة المخرج يوسف شاهين.

كما شارك نجل سامي العدل كممثل في عدد آخر من الأعمال الفنية، منها فيلم «فوق مستوى الشبهات» مع الفنانة يسرا عام 2016، وبمشاركة عدد كبير من الفنانين، وشارك أيضا فى مسلسل «حارة اليهود» مع الفنانة منة شلبي وغيرهم.

كما عمل أحمد سامي العدل كمساعد مخرج فى عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «الحساب يجمع»، مع الفنانة يسرا عام 2017.