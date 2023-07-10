محمد العدل يحيي ذكرى وفاة شقيقه سامي بكلمات مؤثرة: «وحشتنا أوي»

أحيا المنتج محمد العدل، ذكرى وفاة شقيقه الفنان سامي العدل الثامنة، والتي تحل اليوم الاثنين، إذ رحل عن عالمنا عام 2015، بعد صراع مع المرض، قائلًا: «لا نحتاج لتاريخ كي نتذكرك».

وكتب محمد العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «ثمان سنوات مرت على الرحيل وأنت في البال والخاطر.. في الفرح نتذكرك ونقول الله يرحمه كان وكان وكان.. في الأزمات أول من نتذكر ونقول كان وكان وكان».

وأضاف شقيق سامي العدل: «أنت معنا لم تغب يومًا ولم ترحل.. رحل الجسد وظل سامي العدل سيرة متفردة.. رحمك الله رحمة واسعة.. وحشتنا قوي رغم أنك لم تغب.. سامي العدل.. الغائب الحاضر دائما».

معلومات عن الفنان سامي العدل

الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن ‏مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، ‏وهو أحد أصحاب شركة «العدل جروب»، للإنتاج الفني، وتوفى بعد مسيرة طويلة من الأعمال ‏الفنية انتهت في 10 يوليو 2015.‏