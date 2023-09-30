رئيس الوزراء عن العاصمة الإدارية الجديدة: «بنبص لـ100 سنة قدام»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قُوبل بالنقد والتشكيك، فقد تحدث كل الخبراء المصريين عن حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، وكانت هناك محاولة من الرئيس السادات، لإنشاء عاصمة، وهي مدينة السادات، لكن لم يكتب لها النجاح.

أضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «في عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان اختيار موقع جديد لحي حكومي جديد، وجرى اختيار 5 مواقع، وقد شاركت في هذا الموضوع لأنني كنت منسقا مع الخبراء الذين أعدوا الدراسة».

وتابع رئيس الوزراء: «الموقع الأول هو موقع العاصمة الحالي، والموقع الثاني هو حي حكومي في شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يوجد فيها مسجد المشير طنطاوي، والموقع الثالث هو جزيرة الوراق، والموقع الرابع هو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس هو مدينة 6 أكتوبر، وانتهى الخبراء إلى أن أفضل موقع هو الذي نتواجد فيه الآن، لأن القاهرة تنمو شرقا، وبالتالي يجب استغلال الحي الحكومي حتى يكون نواة لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة، ولما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الملف، أصر على اختيار الموقع الحالي، حتى يخدم رؤية مصر، لأننا بنبص لـ100 سنة قدام».