تفاصيل انفجار اليابان.. وقع قبل بدء كلمة رئيس الوزراء

شهدت اليابان خلال الساعات الماضية، دوي انفجار بالقرب من موقع خطاب لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا كان من المقرر أن يلقيه خلال زيارته إلى غرب البلاد.

ونشرت وسائل إعلام محلية، تفاصيل حادث انفجار بالقرب من موقع خطاب لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

عدم إصابة رئيس الوزراء الياباني

وألقى رجل قنبلة دخانية على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت خلال زيارتها ميناء صيد الأسماك في سايكازاكي بمحافظة واكاياما لإلقاء خطاب. وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لم يصب بأذى، فيما تم إلغاء الخطاب

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن الحادث وقع في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي «04:30 صباحاً بتوقيت القاهرة»، بعد انتهاء كيشيدا من جولته في «واكاياما». وكان يستعد لإلقاء كلمته بشكل علني، مشيرة إلى سماع صوت انفجار عنيف ليس بعيداً عن الموقع قبل بدء رئيس الوزراء الياباني كلمته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان كيشيدا يزور ميناء سايكازاكي خلال حملة رسمية لانتخابات فرعية لمجلس النواب لمنطقة «واكاياما»، وأضافت «كيودو»، أن الحادث وقع أثناء حديثه مع أحد مرشحي الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الحاكم.

وتمكن الحراس من إجلاء رئيس الوزراء الياباني، بأمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار رئيس استراتيجية الانتخابات في «الليبرالي الديمقراطي» هيروشي مورياما، إلى أن الحادث فظاعة لا تُغتفر.

وتواجد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حالياً في مقر شرطة ولاية واكاياما.

وألقت الشرطة اليابانية القبض على الرجل فور وقوع الحادث، فيما عرضت وسائل إعلام يابانية، لقطات تظهر فيها قوات الأمن والشرطة عملية إلقاء القبض على المشتبه به.

JAPAN PM KISHIDA EVACUATED FROM THE STUMP SPEECH UNHURT.pic.twitter.com/kiVK1BHqdP — CN Wire (@Sino_Market) April 15, 2023

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن مصادر في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قرر إقامة 3 فعاليات علنية على الرغم من الحادث، واحدة في واكاياما، واثنتان أخريان في تشيبا.

وكان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، لقى مصرعه في يوليو من العام الماضي 2022، خلال خطاب قبل انتخابات مجلس الشيوخ.