عاجل.. وزيرة التخطيط: مصر ضمن 26 دولة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه نتيجة للظروف والتحديات الدولية التي يمر بها العالم من أزمة فيروس كورونا، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، بعض الأهداف التنموية العالمية لم تتحقق، لكن مصر وصلت للمرتبة الـ69.6 بواقع 70 نقطة، وجرى التقدم 6 مراكز من بدء تقديم الأجندة منذ عام 2018، ومصر مصنفة ضمن 26 دولة فقط على مستوى العالم ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا نتيجة جهود الدولة التنموية.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أنه يجري وضع الخطط التنموية المستدامة متوسطة المدى على مدى 3 سنوات، والخطة السنوية، بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة، على أسس علمية، مشددة على أن البعد الاقتصادي والاجتماعي هو بعد أصيل بأجندة التنمية.