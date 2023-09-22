جامعة سوهاج تستعد للمشاركة بملف التنمية المستدامة لرابع مرة أفريقيا

أعلنت جامعة سوهاج، عن تشكيل لجنة للتقديم إلى ملف الجامعات الخضراء للمشاركة في التصنيف الدولي، وتكوين فريق يضم عدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري ممن لهم خبرة في البيئة والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، في بيان إن الجامعة استعرضت الاستعدادات لتجهيز ملف الجامعة، كما سيتم توفير كل ما تحتاجه اللجنة من بيانات لإعداد الملف تمهيداً لمراجعته قبل رفعه على موقع هيئة التصنيف قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.

سوهاج تشارك 4 مرات بالملف

وأضاف الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج، أنه جرى إضافة بعض المتطلبات زيادة عن النسخ السابقة للتصنيف، التى حصلت فيه جامعة سوهاج مرتين على المركز الخامس افريقياً ومرة على المركز الثامن أفريقيا لعام والمركز 355 من بين 1080 جامعة عالمية من 84 دولة.

لجنة التقديم إلى الجامعات الخضراء

جدير بالذكر أن اللجنة المكونة بالجامعة للتقديم تضم كلاً من الدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية جامعة سوهاج، والدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والدكتور محمد حشمت مدير المعلومات بجامعة سوهاج، والدكتور علاء عبدالسميع، والدكتورة نوال عمر، وهبة عادل مترجمة موقع مركز التنمية المستدامة للجامعة.