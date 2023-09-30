قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ رؤية مصر 2030 تمت بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمفكرين، وهي أجندة ووثيقة حية يجب أن يتم تحديثها ومراجعتها وفقا للتطورات المحلية والإقليمية والدولية.

السعيد: الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة لامتصاص الصدمات

وأضافت «السعيد»، خلال خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الاقتصاد المصري يجب أن يكون أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات وأن يتحول إلى اقتصاد إنتاج يقوم على المعرفة ويتنافس مع الاقتصاديات، وبالتالي، فإن هناك حاجة إلى النمو المستدام وتوفير فرص عمل لائقة.

نستهدف تحقيق معدل نمو مستدام لا يقل عن 7% إلى 8%

وتابعت وزيرة التخطيط: «نستهدف تحقيق معدل نمو مستدام لا يقل عن 7% إلى 8%، وهناك حاجة إلى النظر لهيكل الإنتاج والنمو، وفي سوق العمل، فإن نسبة البطالة بمصر 7%، وهناك بعض التحديات في هيكل العمالة، وبطالة المرأة 3 أضعاف بطالة الرجل والبطالة أعلى لدى المتخرجين الحاصلين على مؤهلات عليا، ونسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل».