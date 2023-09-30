«السعيد»: لدينا فجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يوجد فجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية، ولأول مرة نتحدث عن جانب العرض بسوق العمل، ونتحدث عن رفع كفاءة ومرونة سوق العمل عن طريق زيادة الملتحقين بالتعليم الفني من 57% لـ65%.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن النظرة المجتمعية لسوق العمل ولذلك من الهام اعتماد مدارس التعليم الفني اعتماد دولي وربطها بالقطاع الخاص وضمان فرص عمل لائقة، وتم إطلاق منصة مجالس المهارات الاجتماعية تحت مظلة المجلس القومي للأجور وتطوير منظومة الدراسات البينية والمشتركة، مشيرة إلى أنه نتيجة كل الجهود التي تمت قفزت مصر الفترات الماضية 19 مركزا بتقرير التنمية البشرية بالرغم من تراجع المؤشر على المستوى العالمي.

وتابعت «السعيد» أننا نحتاج الفترة المقبلة لمضاعفة الاستثمار في التعليم والصحة للاستفادة من خصائص السكان وبنفس الوقت إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان؛ من أجل التأكيد على الاستثمار بخصائص السكان والاستثمار بالعنصر البشري وهو مشروع تشاركي بكل مؤسسات الدولة ويقوم على نقاط هامة ومنها التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور التوعوي والثقافي وتغيير منظومة القيمية للمجتمع المصري.