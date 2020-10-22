وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتفقد مشروع تأهيل وتبطين الترع بسوهاج

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم خلال زيارتها لمحافظة سوهاج، مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، بالتوقف برفقة الوزراء المشاركين في الزيارة لتفقد أحد مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالمحافظة.

رفع كفاءة الترع بـ 50 قرية في 6 محافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الخطة الاستثمارية للعام المالي (2020-2021) تتضمن العديد من المبادرات والمشروعات الحيوية، ومن أهمها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المُتعبة، والذي يهدف إلى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تشمل كافة أبعاد التنمية المستدامة "الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية"، حيث من المستهدف أن ينتج عن المشروع تحقيق وفر في مياه الري بحوالي 5 مليار متر مكعب سنوياً، وحماية البيئة من التلوث، وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يوفر حوالي 13.5 ألف فرصة عمل يومياً خلال فترة تنفيذ المشروع، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو التخفيف من حدة تداعيات فيروس كورونا على أوضاع التشغيل.

هالة السعيد: المشروع القومي لتأهيل الترع يوفر 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا

وأضافت السعيد أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المُتعبة، وفي إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب الأولويات، تم اعتماد استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه للمشروع، لتصل جملة الاعتمادات المتوفرة للمشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه خلال عام (20/2021)، لافتة إلى أن خطة المشروع تستهدف خلال عامين، تأهيل وتبطين ترع بأطوال تبلغ 6.185 آلاف كم، يخص عام (20/2021)، نسبة 62% منها.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار توجهات خطة عام (20/2021)، بشأن دمج البعد الاجتماعي في المشروعات الاستثمارية، فمن المستهدف تنفيذ المشروع في حوالي 50 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتمادات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه في 6 محافظات (أسيوط، الأقصر، البحيرة، المنيا، سوهاج، قنا).

توفير 13.5 ألف فرصة عمل يومياً خلال فترة تنفيذ المشروع

يشار إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي (20/2021)، تأهيل وتبطين ترع بأطوال تصل إلى 3.845 آلاف كم، وتم بالفعل التعاقد على التنفيذ لأطوال 3.416 كم في 19 محافظة (أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الإسكندرية، كفرالشيخ، القاهرة).

3 مليارات جنيه اعتمادات إضافية لتأهيل وتبطين الترع ليصل إجمالي المعتمد إلى 4 مليارات جنيه

وتكشف متابعة الموقف التنفيذي للمشروع عن الانتهاء من تأهيل وتبطين 252 كم حتى شهر أكتوبر 2020، ويبلغ إجمالى أطوال الترع المستهدف تبطينها بمحافظة سوهاج نحو 174.9 كم بإجمالى تكلفة تبلغ نحو 500 مليون جنيه، تم نهو 3.7 كم منها وجارٍ استكمال الأعمال المستهدفة بها.