وزير المالية: نستهدف تحقيق 2.5% فائضًا أوليًا هذا العام

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العالم لا يعترف بالعجز الكلي، ولكن بالعجز الأولي، لأنه يقيس قدرة الدولة، وهل لديها إيرادات يمكنها تغطية مصروفاتها كافة باستبعاد خدمة دين الفوائد.

وأضاف معيط، خلال خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «باستثناء فترة حرب الخليج مصر لم تعرف على مدار 43 سنة إلا عجزًا أوليًا، أي أنها ليست لديها إيرادات كافية لتغطية مصروفاتها».

وتابع وزير المالية: «استمر العجز الأولي معنا حتى عام 2017-2018 وكانت أول سنة على مدار الـ43 سنة نقوم بتحقيق فائض أولي بسيط حيث تخطت إيراداتنا مصروفاتنا، ومنذ ذلك التاريخ ونحن نحقق فائضًا أوليًا وهو ما تشيد به الدول الأخرى، وحققنا هذا العام فائضًا أوليًا بنسبة 1.6% ونستهدف 2.5% في موازنة العام المالي الحالي ونستمر كذلك خلال الأيام المقبلة».