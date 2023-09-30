وزير المالية: تغير سعر الصرف تسبب في زيادة الدين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه على مدار 43 سنة أقل عام شهدت فيه مصر مستوى دين منسوب للناتج المحلي كان السنة المالية 2008-2009 بواقع 78.7%، وكانت متوسطات الدين حول الـــ100%، وكانت أعلى سنوات بها دين 80-81، و81-82، و82-83 بواقع 159%.

وأضاف معيط، خلال خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز: «في عام 2015-2016 كانت نسبة الدين للناتج المحلي 102.8%، وعند بداية الإصلاح الاقتصادي تم النزول بهذا المعدل إلى 80.9% في 30 يونيو 2020، ولولا أزمة كورونا في هذا الربع لكانت هذه النسبة أقل من 80%».

زيادة قيمة الدين بسبب تغير سعر الصرف

وتابع وزير المالية: «الدين لم يتأثر باضطراب في المالية العامة، حيث تحقق المالية العامة فائضا أوليا ويجب أن ينخفض الدين، ولكن ما رفع الدين هو تغير سعر الصرف لأن جزء من الدين بالجنيه الآخر بالدولار، ولما تغير سعر الصرف إلى المستوى الحالي زادت قيمة الدين».