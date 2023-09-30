وزير المالية: الرئيس وجه بتوفير مخزون سلعي يكفى 6 أشهر خلال كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: «كل تصوراتنا إننا نتحمل تأثيرات كورونا لمدة سنة، والعالم عندما زادت السيولة رفع معدلات الفائدة فأضر بكل الدول النامية لأنها خارجة منهكة من الوباء والجميع أصبح لديه مستوى دين».

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «نحن أكملنا المشروعات والشعب المصري مقدر أن السلع لم تختفي والرئيس كان يوجه بضرورة وجود مخزون يكفى لمدة 6 أشهر ولكن الأزمة امتدت وما زالت ممتدة؛ بقالنا فيها 3 سنين ونصف والتفسيرات التي تتردد هنا وهناك وإحنا كدولة نامية بتحاول تسرع لتحقيق ما فاتها وتبنى وتحسن معيشة مواطنيها».