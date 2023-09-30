معيط: نستهدف وصول العجز الكلي لـ4.7% في العام المالي 2027 – 2028

قال الدكتور محمد معيطـ، وزير المالية، إن أقل سنوات كانت بها عجز في مصر على مدار 43 عاما كانت ما بين 7.5% و8.1% في السنوات 2009 -2010 و2000 -2001 و2018 -2019، هذه أقل سنوات حدث بها عجز إذا جرى استبعاد سنوات حرب الخليج.

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن أكثر سنوات حدث بها عجز وصل بها إلى %13.8 و12.9% و12.5% في سنوات 1981- 1982 و2012 – 2013 و2015 -2016.

وتابع: «العجز في 2012 -2013 قعد ينزل ومع الإصلاح الاقتصادي نزل من 12.5% وفي 30 يونيو الماضي وصل لـ 6%، وكنت بقول للرئيس لو الأمور قبل كورونا هتمشي إن شاء الله على 2021 هتبقى تحت 5% وبالرغم من آثار كورونا قفلنا 30 يونيو بعجز 6% أقل مما شهدته مصر على مدار 43 سنة».

وقال «معيط»: «خسرنا في العامين 400 مليار جنيه، وتم صرف 200 مليار جنيه للتعامل مع الوباء وما ترتب عليه، هناك 45 دولة أفريقية لم تنجُ دولة منها، من انخفاض قيمة عملتها أثناء أزمة كورونا».

وواصل: «السنادي متأثرين عشان أسعار الفائدة محلية ودولية عالية ومن ثم تؤثر في العجز الكلي، وعندنا خطة ننزلها تاني بعد استيعاب الفترة دي من 2023 – 2024 بحيث في عام 2027 – 2028 يصل 4.7%».