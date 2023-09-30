باللون الأزرق.. اقتصادية قناة السويس تشارك الاحتفال باليوم العالمي للبحرية

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أنه تمت إضاءة مبنى ديوان عام الهيئة ببورسعيد، الكائن في حي الشرق المطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة، تزامناً باحتفالات اليوم العالمي للبحرية ومشاركة الهيئة الاقتصادية موانئ العالم في هذه الاحتفالية.

اليوم العالمي للبحرية

تجدر الإشارة إلى تحديد قطاع النقل البحري كيوم عالمي للبحرية، لبحث ومناقشة تطورات مجال الملاحة البحرية وحل مشكلاته الدولية ومساهمته في الاقتصاد العالمي.

حماية الأرض والمحيطات

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز مزيد النقاش بشأن المرحلة التالية من عمل المنظمة البحرية الدولية لزيادة تعزيز الاستخدام المستدام وحماية الأرض والمحيطات، بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية المستدامة.