رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

باللون الأزرق.. اقتصادية قناة السويس تشارك الاحتفال باليوم العالمي للبحرية

كتب:

هبه صبيح
04:50 م | السبت 30 سبتمبر 2023
بورسعيد

بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أنه تمت إضاءة مبنى ديوان عام الهيئة ببورسعيد، الكائن في حي الشرق المطل على المجرى الملاحي للقناة بالأضواء الزرقاء الساطعة، تزامناً باحتفالات اليوم العالمي للبحرية ومشاركة الهيئة الاقتصادية موانئ العالم في هذه الاحتفالية. 

اليوم العالمي للبحرية

 تجدر الإشارة إلى تحديد قطاع النقل البحري كيوم عالمي للبحرية، لبحث ومناقشة تطورات مجال الملاحة البحرية وحل مشكلاته الدولية ومساهمته في الاقتصاد العالمي.

حماية الأرض والمحيطات

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز مزيد النقاش بشأن المرحلة التالية من عمل المنظمة البحرية الدولية لزيادة تعزيز الاستخدام المستدام وحماية الأرض والمحيطات، بما يتماشى مع جدول أعمال التنمية المستدامة.

اقرأ المزيد:

موعد عيد الأب 2023.. اعرف سر تحديد يوم عالمي للآباء للاحتفال بهم

نداء عالمي في يوم التمويل بـCOP27 لتعويض أفريقيا عن أضرار التغيرات المناخية

موعد عيد الأب 2022.. يوم عالمي يحتفل به ملايين الملايين

يوم ميلادها الـ55.. سلمى حايك تستعين بـ«زقاق المدق» في فيلم عالمي