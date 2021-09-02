يوم ميلادها الـ55.. سلمى حايك تستعين بـ«زقاق المدق» فى فيلم عالمي

نجحت الفنانة المكسيكية سلمى حايك، التي تحتفل اليوم بمرور 55 عامًا على ميلادها «مواليد 2 سبتمبر عام 1966»، أن تصبح أحد أشهر نجمات السينما العالمية في غضون فترة قليلة، حيث تعد انطلاقتها الحقيقية مع منتصف التسعينيات مع أنطونيو بانديراس، وكوينتن تارانتينو من خلال فيلم «desperado».

سلمى حايك جسدّت شخصية شادية في فيلم «زقاق المدق» باللغة الأسبانية

وفي نفس العام 1995 حققت سلمى حايك، نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمها رواية الأديب المصرى، نجيب محفوظ «زقاق المدق» من خلال الفيلم المكسيكي «midaq alley» باللغة الأسبانية مع إيرنيستو غوميز كروز، تياريه سكاندا، إخراج خورخي فونز بيريز.

الفيلم المقتبس عن رواية نجيب محفوظ يحصد جوائز عالمية

وحصد فيلم «midaq alley»، عدد من الجوائز العالمية منها جائزة مهرجان برلين، ومهرجان شيكاغو للسينما، الأمر الذي جعله من أكثر الأفلام المكسيكية حصدًا للجوائز في تاريخ السينما المكسيكية.

ولعبت سلمى حايك في فيلم «midaq alley»، عن رواية نجيب محفوظ، نفس الشخصية التي جسدتها الفنانة شادية في فيلم «زقاق المدق» وذلك عام 1963 للمخرج حسن الإمام، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، بطولة يوسف شعبان، صلاح قابيل، حسن يوسف، عقيلة راتب، سامية جمال.

«زقاق المدق» على خشبة المسرح للمرة الثانية بعد مرور 35 عامًا

أما على خشبة المسرح تم تقديم رواية «زقاق المدق» للأديب نجيب محفوظ في عمل مسرحي يحمل نفس الاسم عام 1985 للمخرج حسن عبدالسلام، بطولة معالي زايد، صلاح السعدني، عبدالله فرغلي، سيد زيان، يوسف عيد.

وتعرض حاليا مسرحية «زقاق المدق» على مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، للمخرج عادل عبده، بطولة نهال عنبر، دنيا عبدالعزيز، محسن محي الدين، كريم الحسيني.