وزير التجارة: خصصنا 160 قطعة أرض لاستثمارات تصل إلى 17 مليون جنيه

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن 52 فرصة مبنية على ثلاثة عوامل هم أولهم «مستلزمات إنتاج، ومستلزمات إنتاج للأمن الغذائي ومستلزمات إنتاج الأمن الغذائي والأمن الدوائي، لأننا نتحدث عن صناعات مستهدفة لاحتياجها في الفترة الحالية لكي نحافظ عليها وأيضا يكون لدينا صناعة قوية، ومستدامة تتأثر بالصدمات».

خصصنا 160 قطعة أرض لاستثمارات تصل إلى 17 مليون جنيه

وأوضح «سمير» خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن خصصنا 160 قطعة أرض مساحتها تتراوح بين مليون وربع المليون متر مربع، لاستثمارات تصل إلى 17 مليون جنيه، والتي تحتوي على عدد العمالة المتوقعة لـ26 ألف عامل، والتي يعملوا على تحقيق 9% من التارجيت بحجم ورادات 25.7 مليار دولار :« اختارنا منهم في الأول 12 مليار دولار والذي تمثل 9% للتوفير في الميزان التجاري».