وزير التجارة والصناعة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، كما تمثل منصة للتواصل بين المصدرين والمشترين وعقد شراكات وتنويع مصادر التوريد وتبادل الخبرات مما سيسهم في إبرام تعاقدات وصفقات تجارية كبرى بين الشركات العالمية، وشارك في فعاليات إطلاق البعثة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة.

السوق الأفريقية

وقال وزير التجارة والصناعة، إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقية وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز التمثيل التجاري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

قطاع الصناعات الهندسية

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية للاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصرية تزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكية الكبيرة واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

صادرات قطاع الصناعات الهندسية

وأضاف الوزير أن صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليارات و879 مليون دولار كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار.

الفرص الاستثمارية والتجارية

والتقى الوزير بعدد من المشترين والمستثمرين المشاركين بالحدث واستعرض معهم أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية والصادرات ذات الرواج الكبير وفرص توسيع نطاق الأعمال.

قطاع الصناعات الكهربائية

ومن جانبه قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن قطاع الصناعات الكهربائية يعد أحد أبرز القطاعات التصديرية الواعدة، حيث شهدت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5% لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان صادرات القطاع حققت ارتفاعا بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021، حيث تمثل البعثة نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل عن 15% العام المقبل.

وأوضح الصياد أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربع الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مشيرا الى ان المجلس التصديرى يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.

صادرات قطاع الصناعات الكهربائية

جدير بالذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في السعودية وفرنسا وعمان وتركيا والمملكة المتحدة والإمارات وباكستان ومالطا ولبنان.