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السيسي: لم نتأخر في الصناعة.. والأولوية كانت لإعداد البنية الكاملة للمشروعات

كتب:

محمد أيمن سالم
05:59 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن دعم وتطوير قطاع الاستثمار الصناعي متداخل مع عدة مجالات، فلا يمكن أن نقوم بهذا الدعم في الوقت الذي لا يخرج لنا التعليم الفني كفاءات قادرة على العمل في المشروعات التى نطرحها، لافتًا إلى أن جزءًا من الموضوع العمالة المدربة المهارة في أي مجال صناعي نريد تحقيق نتيجة جيدة به.

السيسي: لم نتأخر في الصناعة

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن»، إننا لم نتأخر في الصناعة ولكن الأولوية كانت لإعداد البنية الكاملة للمشروعات مثل الغاز والكهرباء والعمالة المدربة. 

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