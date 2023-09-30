سعر ومواصفات oppo a18 بعد أيام من طرحه.. يدعم حتى شبكة 5G

أعلنت شركة «أوبو» الصينية، خلال الأيام القليلة الماضية، إطلاق أحدث إصداراتها الذكية وهو هاتف oppo a18 في أغلب المتاجر الإلكترونية على مستوى العالم، وشهد إقبالًا واسعًا من محبي اقتناء الهواتف الذكية؛ لذا وبعد أيام من طرحه نستعرض سعر ومواصفات oppo a18.

سعر ومواصفات oppo a18

وبينما يتساءل كثيرون عن سعر مواصفات oppo a18، أعلنت شركة أوبو الصينية عبر موقعها الرسمي، أن هاتفها الجديد oppo a18 أتى متضمنًا الكثير من المواصفات التي تزيد من الإقبال عليه؛ إذ تميز بشاشة IPS LCD مقاس 6.56 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث مرتفع 90 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 720 nits وكثافة بكسل 269 ppi density.

واستكمالًا لتوضيح سعر مواصفات oppo a18، فقد تميز هاتف oppo a18 بمعالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة وهو نفس المعالج المستخدم في Samsung Galaxy A05 وأيضًا Tecno Camon 20 والعديد من الهواتف الذكية الاقتصادية الأخرى، وهو معالج يوفر أداء جيدًا لتشغيل التطبيقات والألعاب البسيطة.

ذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت

ومن ضمن مواصفات هاتف oppo a18 أنه مقاومة الماء والغبار، ويأتي مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، ويمكن زيادة التخزين باستخدام بطاقة microSD، كما يحمل كاميرا ثلاثية، 2 خلفية، الرئيسية (wide) بدقة 8 ميجابكسل والثانية (depth) بدقة 2 ميجابكسل، ما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور متوسطة الجودة في ظروف الإضاءة الجيدة، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل تمكنك من التقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

مواصفات أخرى لهاتف oppo a18

- نوع الجهاز: Smart phone.

- الموديل: Oppo A18.

- الأبعاد: 163.8 × 75.6 × 8.4 ملليمتر.

- الوزن: 190 جراما.

- مواد الصنع: واجهة زجاجية مع ظهر من البلاستيك.

- ألوان: الأسود وألوان أخرى.

- يدعم شبكات: 2G Network - 3G Network - 4G Network - 5G Network.

- نوع الشريحة: Nano-SIM.

- نوع الشاشة: IPS LCD.

- الحجم: 6.52 بوصة.

- الدقة: 1080 × 2400 بكسل.

- ألوان الشاشة: 1 مليار لون.

- معدل التحديث: 90Hz.

- السطوع: 600 شمعة.

- نسبة الشاشة إلى الجسم: 83.9%.

- كثافة البكسل: 402 نقطة لكل بوصة.

- المعالج: MediaTek Dimensity 810 5G.

- الأنوية: ثماني النواة.

- معالجة: 6 نانو متر.

- معالج الرسوميات: Mali-G57 MC2.

- بصمة الأصبع: مثبتة بالجانب.

- المستشعرات: التسارع، التقارب، البوصلة.

سعر هاتف oppo a18

ويبدأ سعر هاتف oppo a18 من 170 دولارا أمريكيا، أي ما يساوي حوالي 5264 جنيهًا مصريًا، بينما يتوفر هاتف oppo a18 في السعودية بسعر 589 ريالا سعوديا، ويأتي مع 128 جيجا بايت تخزين + 4 جيجا بايت رام.