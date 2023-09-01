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«أوبو» تطلق ساعة ذكية جديدة.. شاشة مقاومة للصدمات وذاكرة 32 جيجا

كتب:

تامر نادر
03:22 ص | الجمعة 01 سبتمبر 2023
ساعة Watch 4 Pro الجديدة من أوبو

ساعة Watch 4 Pro الجديدة من أوبو

أعلنت شركة «أوبو» الصينية، إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Watch 4 Pro، لافتة إلى أنها تأتي بمميزات وإمكانيات جيدة، جعلتها تُصنف من بين أفضل الساعات الذكية وأكثرها أناقة وتطورًا حول العالم.

«أوبو» تطلق ساعة ذكية جديدة

وبحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم»، فإن ساعة Watch 4 Pro الجديدة من «أوبو» تأتي بمميزات جيدة تمكنها من منافسة الساعات الذكية لـ«آبل وسامسونج»؛ إذ تأتي مزودة بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 1.91 بوصة، محمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ومكبرات صوت وبطارية بسعة 750 ميلي أمبير.

مميزات ساعة Watch 4 Pro

وجرى تزويد الساعة بنظام ColorOS Watch 3.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت.. ولمعرفة مزيدًا من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــا.

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بقلم تامر نادر

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