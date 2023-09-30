وزير البترول: القطاع شهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن التحديات قبل 2014 كانت في إحجام شركات البترول العالمية في ضخ استثمارات جديدة وبالتالي لم يوجد زيادة في الإنتاج بل هناك تناقص، وتقادم البنية التحتية من مصافي التكرير والتصنيع والبنية التحتية الخاصة بشبكات النقل والتوزيع ومحطات الوقود والمستودعات جميعها متقادمة وكانت لا تفي بالاحتياجات.

وضعنا استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع البترول

وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أننا وضعنا استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع البترول، بوضعنا رؤية وخططا لكل محاور القيمة في القطاع التي تحتوي على كل عناصر الاستدامة والأداة والتمكين مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية غير مسبوقة بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه.

هناك مشروعات جاري تنفيذها بلغت نحو 340 مليار دولار

وتابع «الملا»: هناك مشروعات جاري تنفيذها بلغت نحو 340 مليار جنيه، أما البحث والتنمية والإنتاج بلغت حوالي 34 مليار دولار، وشبكات النقل زيت خام ومنتجات وغاز 1.6 مليار دولار، و3 موانئ بحوالي 1.1 مليار دولار بقيمة 15.2 مليار جنيه.