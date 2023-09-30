التوصيل للمنازل وتحويل السيارات.. 10 سنوات من الإنجاز في قطاع البترول

شهدت السنوات العشر الماضية إنجازات غير مسبوقة في قطاع البترول خصوصا توصيل الغاز للمنازل، حيث قامت الدولة المصرية بتطوير هذه المنظومة جنبًا إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى، التي أسهمت في تراجع استهلاك البوتاجاز، حيث يُقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السنوات الماضية نحو 139 مليون أسطوانة خلال الفترة 2022-2014، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

وبحسب بيانات وزارة البترول، فإنه على صعيد التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لتموين السيارات، فقد انطلق هذا المسار في ظل النتائج الإيجابية التي حققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث بلغ عدد السيارات المحولة الاستخدام الغاز الطبيعي نحو 500 ألف سيارة عام 2023/2022 مقابل 215 ألف سيارة عام 2015/2014 بإجمالي استثمارات منفذة بلغت 1.8 مليار جنيه.

تشغيل عدد 524 محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي

كما تم إنشاء وتشغيل عدد 524 محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي وجار الإعداد والتجهيز لتشغيل عدد221 محطة خلال الفترة المقبلة ليصبح إجمالي عدد المحطات 745 محطة، بتكلفة إجمالية حوالي 10.4 مليار جنيه.

التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات

وتجدر الإشارة إلى أن خطة الدولة بهذا الصدد تستهدف التوسع في إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة، حيث زاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط إلى 927 محطة عام 2023 /2022مقابل 180محطة عام 2014/2015 بزيادة بلغت خمسة أضعاف، بإجمالي استثمارات بلغت 9 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة.

وتمضي الخطة في أهدافها مدعومة بتوافر الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة وتوافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعي تمتد في أنحاء مصر.