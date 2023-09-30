تعرف على الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن.. «3 أشهر في غيبوبة»

ما زالت الحالة الصحية للإعلامية سارة حسن في تراجع شديد، منذ حجزها في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.

كانت زميلتها الإعلامية دينا يحيى قد دونت منذ ساعات تفاصيل مرضها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورًا قالت فيه: «الزميلة والصديقة المذيعة الجميلة سارة حسن النهارده يكون بقالها 3 أشهر في غيبوبة تامة بعد إصابتها بسرطان المخ، وللأسف عجز الأطباء عن العلاج وسارة دلوقتي بين إيدين ربنا مش محتاجة غير الدعاء، سارة محتاجة دعوات كتير مننا، ادعوا لها كتير النهارده الدعاء يرد القدر، وعلى أمل إن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب وتفوق سارة وتتعافى وترجع بصحتها مرة تانية اللهم آمين».

الحالة الصحية لسارة حسن

سارة حسن أصبحت غير قادرة على التحدث عن تفاصيل حالتها المرضية، وتكفي بطلب الدعاء لها.

كان آخر ظهور لـ سارة حسن في عام 2022، حين ما أعلنت أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات كثيفة، وعلقت قائلة «تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث».