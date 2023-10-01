حالة وحيدة تنقذ كهربا من الإيقاف خلال أيام.. ما مصيره؟

محاولات مستمرة لا تتوقف من قبل إدارات الزمالك المتعاقبة، للحصول على الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء، والمقرر دفعها من قبل محمود عبدالمنعم كهربا، لإنعاش خزينة النادي الأبيض، أملًا في دفع المستحقات المتأخرة ورفع عقوبة إيقاف القيد، التي يعاني منها الفارس الأبيض في الوقت الحالي.

هل يتعرض كهربا للإيقاف في أكتوبر بسبب غرامة الزمالك؟

لكن يبدو أنها ستظل مجرد أحلام ووعود يبرمها المسؤولون دون جدوى، في ظل وجود فرصة سانحة أمام لاعب الأهلي، في المماطلة ومواصلة تأجيل عملية دفع المبلغ المستحق، والذي يبلغ ما يقرب من 2.5 مليون دولار، بالفوائد التي وضعت على عاتقه بسبب التأخر في سداد الغرامة، التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خلفية توقيعه لناد أفيش البرتغالي، وفسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد فقط.

«مفيش فلوس في أول أكتوبر».. رد صادم من خبير اللوائح عامر العمايرة، الذي أكد أن محمود عبدالمنعم كهربا يسير في إجراءات الاستئناف وليس لديه أي نية لدفع الغرامة مطلع الشهر الجاري، مثلما تنادي اللجنة الحالية المخولة بإدارة النادي لحين تعيين مجلس إدارة منتخب جديد، وكتب عبر حسابه على «تويتر»: «تم طلب الحيثيات واللاعب كمان هيستأنف ومفيش فلوس أول أكتوبر فعلاً أيام ثقال جدًا».

أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي لمدير المالي لنادي الزمالك، يستعد لاتخاذ حزمة من الإجراءات، لعل أبرزها وأهمها إغلاق ملف غرامة محمود عبدالمنعم كهربا، إذ يرغب في الحجز على أموال وممتلكات لاعب الأهلي، لحين سداد الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء، والتي تبلغ 2.5 مليون دولار، بحسب ما ذكر الإعلامي هاني حتحوت.

كهربا تسلم حيثيات الحكم قبل 3 أسابيع، على أن تبدأ مهلة الدفع والتي تصل إلى شهرين، بداية من وقت استلامه للحيثيات، لتستمر لمدى شهرين، ما يعني أن لديه فرصة لمدة تصل إلى 5 أسابيع من أجل تسوية الغرامة، أو استخدام حقه في الاستئناف، وهو ما سيفعله اللاعب بالفعل، ما يعني عدم إيقافه في أكتوبر الجاري، وفقًا لخبير اللوائح عامر العمايرة.