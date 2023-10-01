انتظام المحاضرات في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة لليوم الثاني

انتظمت الدراسة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة بجميع المحافظات، لليوم الثاني على التوالي، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، إذ خصصت المحاضرات عن المشروعات القومية وذكرى انتصارات حرب أكتوبر، ودور الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

انتظام الدراسة في مختلف الكليات

وأعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام المحاضرات بمختلف كليات الجامعة، وفقا للخريطة الزمنية والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

المحاضرة الأولى عن ذكرى أكتوبر

ومن جهته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك التزام كامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد، موضحا أن الكليات تنتظم اليوم في أعمال المحاضرات، على أن تكون المحاضرة الأولى عن ذكرى أكتوبر والمشروعات القومية وغيرها من الأمور المتعلقة بالطلاب بكل المجالات.

وأشار إلى أن الجامعة انتهت من إعلان جداول المحاضرات والسكاشن، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وقال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الدراسة انتظمت اليوم بكل قطاعات الجامعة، موضحا أنه لم يجر رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، مؤكدا انتظام المحاضرات في جميع الكليات اليوم.