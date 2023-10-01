«مصر أكتوبر» بالإسكندرية يفتتح منفذا ثالثا لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

أقامت أمانة حزب مصر أكتوبر، بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، منفذها الثالث لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في قسم سيدي جابر، أمام محطة القطار.

وأشاد المواطنون بجهود حزب مصر أكتوبر، داخل محافظة الإسكندرية، معربين عن سعادتهم بجودة وخدمات المنفذ، مطالبين أمانة الحزب بالمحافظة بتكرار الفعالية وإقامة المنافذ في باقي الأحياء للتخفيف عنهم.

التصدي لجشع التجار

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكل احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق، تماشياً مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

ويواصل حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بمناسبة العام الدراسي الجديد، إقامة منافذ بيع الأدوات المدرسية بسعر الجملة، وذلك لرفع المعاناة عن الأهالي في محافظات القاهرة من أولياء الأمور والطلبة.