حزب مصر أكتوبر يدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

طالبت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسي فهو رجل المرحلة، وحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع ومنها الاهتمام بالمرأة والقضاء على العشوائيات والتمييز.

العرس الديمقراطي المهم

وأضافت الدكتورة جيهان مديح لـ«الوطن»، أن الحزب قرر النزول للشارع وتوعية المواطنين بما حققته مصر خلال السنوات الماضية، موجهة نصيحتها للمواطنين بضرورة المشاركة في العرس الديمقراطي المهم، والذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس بلدهم بأنفسهم لبناء مستقبلهم بشكل أفضل.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة وقاد مصر في أوقات عصيبة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وقضى على العشوائيات في مصر والإرهاب، وقضى على التمييز بين الديانات، فلأول مرة رئيس مصري يزور الكاتدرائية لتهنئة الأقباط بأعيادهم، وغيّر من وضع المرأة في مصر للأفضل، وهذا المحور ضمن أسباب تأييد الحزب لترشحه.

ونوهت إلى أنه في عهده بلغت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري 27% وفي مجلس الشيوخ 17%، كما أن المرأة في عهده تقلدت مناصب سياسية مهمة، وتغيرت حوالي 20 مادة من الدستور لدعمها منها قانون التمييز والبند الخاص بشغل الوظائف، كما رأينها المرأة محافظ ووزيرة، حيث بلغت نسبتها في الوزارات 25%.

حملات مكثفة لجميع المحافظات والمراكز

وأكد أن الحزب قرر النزول بحملات مكثفة لجميع المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، لتوعية المواطنين أهلاً بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ثم توعيتهم بما حققته مصر خلال الفترة الأخيرة من إنجازات ملموسة على أرض الواقع وجب أن تُستكمل.