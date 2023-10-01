أغرب 8 استخدامات للبن في اليوم العالمي للقهوة.. تخصلي من الروائح الكريهة

تعد من أفضل المشروبات الساخنة التي يعشقها الجميع، ودائمًا ما تحتل مكانة خاصة في قلوب من يفضلون تناولها، لذا جرى تخصيص يوم لها للاحتفاء بها، فرائحتها الجميلة لا تقاوم عند المرور بجوار أحد المقاهى أو الكافتيريات، سواء كانت باللبن أو بالنكهات المختلفة أو سادة، لذلك، يحتفل العالم سنويا في 1 أكتوبر، بـ اليوم العالمي للقهوة.

القهوة ليست فقط للشرب، وإنما لها العديد من الفوائد والاستخدامات الآخرى غير المعروفة، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز استخداماتها في اليوم العالمي للقهوة، وذلك بحسب ما نشره موقع «almanac».

في اليوم العالمي للقهوة إليك أهم استخداماتها

1- تستخدم القهوة المطحونة في الحدائق من أجل تحسين التربة، وذلك كونها تحتوي على نسب عالية من النيتروجين وتعمل على تحسين توافر الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، إذ ستوفر الأرضية النيتروجين بشكل بطيء لتستخدمه النباتات على المدى الطويل، ويوصى بعدم الإفراط فيها، ويُفضل استخدامها بمعدل 25 إلى 35% لتحسين بنية التربة.

2- استخدام بقايا القهوة للطبخ، إذ على إضافة طعم مميز إلى عصير الفاكهة أو الحلوى، كما يمكن وضع القهوة المتبقية في الفريزر وتجميدها، ثم وضعها مع المشروبات المثلجة، أو في صواني على شكل مكعبات الثلج ، ثم تزال المكعبات وتُخزن في كيس بلاستيكي بسحاب، واستخدامها في أي وقت آخر، بالإضافة إلى أنه يمكن لربات البيوت، إضافة ملعقة كبيرة أو اثنتين من حبوب البن الطازجة إلى مزيج الكعكة أو البسكويت.

استخدامات مختلفة للقهوة

3- يمكن استخدام القهوة كصبغة لتغميق الشعر وتغطية الخصلات البيضاء، من خلال الطريقة التالية:

- ابدأي بغسل الشعر، ثم اغمسيه في وعاء من القهوة الداكنة؛ واضغطي على الكوب مع استخدام كوب آخر لوضع القهوة على الشعر لأكثر من مرة. .

- ثبتي القهوة تحت كيس بلاستيكي كبير لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك مجددا مع تجففيه، وستحصلي على لون أكثر جاذبية.

4- في اليوم العالمي للقهوة، بإمكانك التخلص من كافة الروائح الكريهة الآتية من القمامة الخاصة بالمنزل، وذلك من خلال وضع ملعقة كبيرة من القهوة في الحوض ثم شغلي المصرف.

5- تساعد القهوة على إزالة الروائح الكريهة من اليد، خاصة في حالة تقطيع البصل أو الثوم، إذ تظل الرائحة عالقة، لكن يمكن إحضار وعاء صغير من القهوة الطازجة، ثم إضافته إلى الصابون في أثناء غسل يديك.

6- يمكن للقهوة أنّ تساعد في تلوين الأقمشة ذات اللون الأبيض، عن طريق نقعها في مياة مذاب فيها حبيبات البن، فضلا عن أنه من الممكن لتفل القهوة أن يلون الورق أو يصنع طلاء مبتكرا.

7- إخفاء الخدوش الموجودة في الأثاث الخشبي الغامق، وذلك عن طريق استخدام عود قطني مغموس في قهوة سوداء قوية، من أجل مسح الخدوش الصغيرة في الخشب.

8- يمكن استخدام مرشح القهوة المبلل والقليل من بقايا القهوة المطحونة، لفرك البقع الموجودة على فناجين القهوة أو الشاي الخزفية، أو من خلال وضع كمية من القهوة على فرشاة الأسنان القديمة واستخدامها بسهولة.