أعلنت الهيئة العامة للسكة الحديد، التابعة لوزارة النقل، مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الاثنين 2-10-2023، لتيسير السفر على المواطنين لاختيار التوقيتات المناسبة لهم.

وفيما يلي توضح «الوطن» مواعيد القطارات ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

مواعيد قطارات الصعيد

- قطار رقم 2010 القاهرة - أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة- أسوان، موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار رقم 986 القاهرة- الأقصر، موعد قيامه الساعة 01:00 ظهرًا.

مواعيد القطارات المميزة- قطار رقم 966 دمياط- القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.07 عصرًا.

- قطار رقم 994 دمياط- القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.45 مساءً.

- قطار رقم 949 القاهرة- المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 13.20 ظهرًا.

- قطار رقم 341 القاهرة- المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.10 ظهرًا.

- قطار رقم 1915 القاهرة- المنصورة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 15.10 عصرًا.

- قطار رقم 1917 القاهرة- المنصورة موعد قيامه الساعة 16.35 مساءً.

- قطار رقم 969 القاهرة- دمياط مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 19.20 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط «بورسعيد - سوهاج»

- قطار رقم 186 بورسعيد- سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد- سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

- قطار رقم 990 القاهرة- سوهاج، موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

- قطار رقم 872 القاهرة- أسيوط، موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على «خط أسوان - القاهرة»

-قطار رقم 987 الأقصر- القاهرة، موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:15 صباحًا.

- قطار رقم 891 أسوان- القاهرة VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا.

- قطار رقم 983 أسوان- القاهرة، موعد قيامه الساعة 04:20 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر- الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 05:15 مساءً.

- قطار رقم 2013 أسوان- القاهرة، موعد قيامه الساعة 10:10 مساءً.

- قطار رقم 2007 أسوان- القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:20 مساءً.

- قطار رقم 2015 أسوان- القاهرة VIP، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً

مواعيد قطارات الإسكندريةوجاءت مواعيد القطارات اليوم بخط القاهرة- الإسكندرية على النحو التالي:

- قطار رقم 89 أسوان- الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 913 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

- قطار رقم 917 القاهرة- الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 919 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

- قطار رقم 2001 القاهرة- الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 915 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

- قطار رقم 923 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 925 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

- قطار رقم 921 القاهرة- الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 927 القاهرة- الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

- قطار رقم 931 القاهرة- الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر- الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط «الإسكندرية - القاهرة»

- قطار رقم 912 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية- القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

- قطار رقم 196 الإسكندرية- الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

- قطار رقم 88 الإسكندرية- أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 118 الإسكندرية- القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

- قطار رقم 928 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

- قطار رقم 926 الإسكندرية- القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

- قطار رقم 930 الإسكندرية- القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

- قطار رقم 934 الإسكندرية- أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات اليوم على خط «القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد»

- قطار رقم 971 سوهاج- بورسعيد موعد قيامه الساعة 13.45 ظهرًا.

- قطار رقم 955 القاهرة- بورسعيد مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.40 ظهرًا.

- قطار رقم 959 القاهرة- الإسماعيلية مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 17.40 مساءً.

- قطار رقم 186 بورسعيد- سوهاج مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

- قطار رقم 970 بورسعيد- سوهاج موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 956 بورسعيد- القاهرة مختلط «مكيف - مميز»، موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.

مواعيد القطارات اليوم على خط «أسوان - القاهرة - الإسكندرية»

- قطار رقم 88 الإسكندرية- أسوان، موعد قيامه من القاهرة الساعة 08:00 مساءً.

- قطار رقم 2014 القاهر - أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:00 مساءً.

- قطار رقم 976 القاهرة- أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 09:30 مساءً.

- قطار رقم 996 القاهرة- أسوان، موعد قيامه الساعة 10:00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية- أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 11:00 مساءً.

- قطار رقم 890 القاهرة- سوهاج، موعد قيامه الساعة 11:30 مساءً.

- قطار رقم 977 الأقصر- القاهرة، موعد قيامه الساعة 12:10 بعد منتصف الليل.

- قطار رقم 83 أسوان- القاهرة نوم، موعد قيامه الساعة 12:20 بعد منتصف الليل.