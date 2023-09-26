تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحري

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بالوجه البحري، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، لتلبية لرغبة جمهور الركاب بإجراء التعديلات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ووفق تقرير الهيئة ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل التعديلات، على النحو التالي:

تعديل معاد القطارات

- تعديل ميعاد قطار 464 ركاب تحيا مصر «دمنهور - قلين» يتحرك من دمنهور الساعة 2:20 مساء ويصل إلى قلين الساعة 3:35 مساء.

- تعديل ميعاد قطار 467 ركاب تحيا مصر «قلين - دمنهور» يتحرك من قلين الساعة 3:50 مساء ويصل إلى دمنهور الساعة 5:05 مساء.

- تعديل ميعاد قطار 465 ركاب تحيا مصر «طنطا - دمنهور» يتحرك من طنطا الساعة 11:20 صباحًا ويصل إلى دمنهور الساعة 2:15 مساء.

- تعديل ميعاد قطار 466 ركاب تحيا مصر «دمنهور - طنطا» يتحرك من دمنهور الساعة 3:45 مساء ويصل إلى طنطا الساعة 7:05 مساء.

- تعديل قطار 884 / 883 إكسبريس تحيا مصر «بيلا - الإسكندرية» يتحرك من بيلا الساعة 11:50صباحًا ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4:10 مساء.