وزير النقل: مترو الإسكندرية يستوعب 2.5 مليون راكب يوميا

قال وزير النقل والمواصلات، إنّ مليوني مواطن يعملون في مشروعات الوزارة، كما أنّ الوزارة لديها عدة مشروعات في الهيئة القومية للأنفاق 2030.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي تنقله قناة إكسترا نيوز: «خط قطار أبو قير جرى إزالته، وسيتحول إلى مترو كهربائي، والمرحلة الأولى طولها 21.7 كيلومتر، وسيصل إلى 47 كيلومترا في المرحلة الثانية عند الوصول إلى المكس والكيلو 21 والعجمي، موضحا أنّ القطار سيستوعب في البداية 2 إلى 2.5 مليون راكب يوميا في الإسكندرية.

وتابع: «ترام الرمل القديم ستتم إزالته، وتعاقدنا على ترام الرمل الجديد المقرر أن يستوعب مليوني راكب، وبالنسبة للخط السادس لمترو الأنفاق، انتهت دراساته على الأرض، وكنا بانتظار تنفيذ مصنع الوحدات المتحركة لشركة فرنسية، لأنها تعمل معنا بتمويل من الحكومة الفرنسية وهو تمويل ميسر بـ1.1%، و6 سنوات فترة سماح، و40 سنة فترة سداد، وأجلنا التنفيذه لإنشاء مصنع الوحدات المتحركة في برج العرب».