كامل الوزير: ندرس تطبيق نظام التذكرة الموحدة لكل وسائل النقل العام

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أنه يجري دراسة تخصيص تذكرة موحدة لكل وسائل النقل المملوكة للدولة مثل قطارات السكك الحديدية والمترو والأتوبيس الكهربائي، وحاليًا تقتصر على وسائل النقل الكهربائي، وفي المراحل الأخرى سيتم تطبيقها على وسائل أخرى حتى الطيران.

ربط أتوبيس العاصمة مع التذكرة الموحدة

وأضاف «الوزير»، إلى أنه في العاصمة الإدارية يتم ربط أتوبيس العاصمة مع التذكرة الموحدة لكل أنحاء القاهرة الكبرى، لافتاً إلى وجود شركة خاصة بالتطبيقات الإلكترونية لوسائل النقل.

وردًا على اشتراكات الطلاب في الجامعات الحكومية وعدم توفيرها لطلاب الجامعات الخاصة، أكد «الوزير» في مؤتمر صحفي اليوم، أن كل ما ينطبق عليه القانون بالنسبة للإعفاءات يتم تطبيقه مباشرة: «نطبق القانون».

أما بالنسبة لمترو الإسكندرية فأشار الوزير إلى أنه في مراحل الطرح النهائية.