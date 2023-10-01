«النقل»: التحالفات العالمية عادت إلى المواني المصرية بعد تطويرها

قال وزير النقل والمواصلات، إنّ المجتمع المينائي سواء هيئات المواني أو كل الأجهزة مثل أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة وزارة المالية الموجودة بها مربوطة على شبكة رقمية واحدة تؤدي كل مهامها بسهولة ويسر.

وأضاف وزير النقل، خلال حديثه جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «عندما تطورت المواني وأصبح لدينا عدد كافٍ من الأرصفة وأعماق كافية تمكن كل التحالفات العالمية التي هربت منا إلى المواني المجاورة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نتيجة رداءة الخدمة في موانينا، ولكن عادت إلينا المواني العالمية مرة أخرى وعقدنا شراكات مع التحالفات الخمسة الأوائل في العالم، وذلك على مستوى محطات التشغيل والخمسة الأوائل في العالم على مستوى الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى الشركات المصرية والعربية، وبالتالي أصبح في إمكاننا شحن أي بضاعة في أي وقت ومن أي ميناء ولأي ميناء أخرى».

وتابع وزير النقل: «من عوامل القوة الاقتصادية للدول كفاءة المنافذ البحرية التي تتحكم في حركة التجارة وتحقيق قوة الاتصال مع الأسواق العالمية، وفي عام 2030 سيكون لدينا شبكة مواني مصرية مجهزة بمحطات تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومواني آلية قادرة على خدمة التجارة الدولية عن طريق الممرات اللوجستية المتكاملة لتكون مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات».