تفاصيل عملية إطفاء حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية: المباني المحيطة لم تتضرر

نجحت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء في تطويق النيران والسيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم، في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، والذي التهم المبنى بالكامل، وفق ما أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

القوات المسلحة تدفع بسيارات إطفاء وطائرتين إلى موقع حريق الإسماعيلية

ودفعت القوات المسلحة، بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين، إلى موقع حريق الإسماعيلية، فيما يقوم الدفاع المدني بعمليات التبريد الآن.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية،

وذكرت مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المباني المحيطة بـ مبنى مديرية الأمن في الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.

«الصحة» ترفع الاستعدادات في مستشفيات الإسماعيلية لعلاج مصابي الحريق

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الاثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكّد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية، مشددًا على توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت الخدمات لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تمّ نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرًا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي العلاج وتحسن حالتهم الصحية.