رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«إكسترا نيوز»: ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصا

كتب:

منى صلاح
07:52 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية

أشارت قناة «إكستر نيوز» الفضائية، صباح اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد مصابي حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصا.

وكانت وزارة الصحة، دفعت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بـ30 سيارة إسعاف للموقع وفقاً لمراسلة «إكسترا نيوز» لمحيط مديرية الإسماعيلية بعدما نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم ينتج عنه خسائر مادية، سوى مبنى المديرية ذاته، ولم ترد أية معلومات حول أسباب الحريق، حتى الآن.

من جانبها، أشارت مراسلة «إكسترا نيوز»، في وقت لاحق، إلى السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية موضحة أن الحماية المدنية تقوم بعمليات التبريد.

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق مطعم بطريق البلاجات في الإسماعيلية

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع على طريق الإسماعيلية الصحراوي

«إكسترا نيوز»: حريق في مديرية أمن الإسماعيلية والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

عاجل.. «إكسترا نيوز»: السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية