«إكسترا نيوز»: ارتفاع عدد مصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصا

أشارت قناة «إكستر نيوز» الفضائية، صباح اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد مصابي حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصا.

وكانت وزارة الصحة، دفعت في وقت سابق من اليوم الاثنين، بـ30 سيارة إسعاف للموقع وفقاً لمراسلة «إكسترا نيوز» لمحيط مديرية الإسماعيلية بعدما نشب حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم ينتج عنه خسائر مادية، سوى مبنى المديرية ذاته، ولم ترد أية معلومات حول أسباب الحريق، حتى الآن.

من جانبها، أشارت مراسلة «إكسترا نيوز»، في وقت لاحق، إلى السيطرة على حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية موضحة أن الحماية المدنية تقوم بعمليات التبريد.