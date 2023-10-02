مصادر بـ«التموين»: اجتماع مع شركات تعبئة السكر لضبط سعره في الأسواق

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاجتماع المزمع عقده غدًا في مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من الموردين وشركات تعبئة السكر، هدفه ضبط سعر السكر في الأسواق.

ضبط سعر السكر في الأسواق

وأكدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الاجتماع يستهدف ضبط سعر السكر في الأسواق، من خلال اتفاق سيتم إعلانه عقب انتهاء الاجتماع، بين وزارة التموين وشركات تعبئة السكر، من أجل طرح السكر الأبيض المعبأ في الأسواق بسعر مناسب.

أسعار السكر في التموين

ويستقر سعر السكر في التموين عند 12.60 جنيه لأصحاب بطاقة التموين على بطاقة التموين، ويجرى صرفه حاليا للمستفيدين من الدعم التمويني من منافذ البقالين على مستوى المحافظات بواقع كيس سكر لكل فرد مقيد على البطاقة وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة، في حين تضخه وزارة التموين بالسعر الحر لجميع المواطنين غير الحاملين للبطاقة وغير المستفيدين من الدعم، من خلال المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية ويبلغ سعر السكر الحر فيها 20 جنيها.