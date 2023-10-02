«التخطيط» ينظم حفل ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات والرخصة الدولية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل ختام البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بدورتيه أساسيات إدارة المشروعات والرخصة الدولية لإدارة المشروعات، والذي تم لعدد 96 من موظفي الوزارة وجهاتها التابعة، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة بريسك.

تقديم مهارات وبناء قدرات

وخلال الجلسة، أشار مهندس خالد مصطفى إلى أهمية بناء القدرات والتدريب، مؤكدًا الحرص على أن تكون نتائج هذا البرنامج نموذجية من حيث تقديم مهارات وبناء قدرات بشكل يرتبط بالعمل الأساسي لوزارة التخطيط والجهات التابعة، وأوضح أن البرنامج يعد نموذج متميز للشراكة بين جهات عديدة حكومية وغير حكومية ودولية وقطاع خاص.

وأكّدت دكتورة شريفة شريف أنَّ برنامج إدارة المشروعات يعد واحد من أهم البرامج التدريبية التي شارك بها المعهد هذا العام، موجهة الشكر لجميع القائمين على البرنامج.

برنامج بشهادة معتمدة لإدارة المشروعات

وأشارت دكتورة سلوى طبالة إلى أهمية وجود برنامج بشهادة معتمدة لإدارة المشروعات، مشيدة بجهود كافة الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي.

وأوضح مهندس عماد عزيز أن الاختبارات القبلية التي تم عقدها قبل البرنامج، وتلك التي عُقدت بعد انتهاءه؛ قد أسفرت عن نتائج متميزة أعلى من المتوقع، مشيدًا بجهود كافة المتدربين خلال التدريب. كما أشار إلى أن التدريب اعتمد على تدريس المواد العلمية الدولية المتخصصة في إدارة المشروعات والرخصة الدولية.