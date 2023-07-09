افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات في بورسعيد

شهد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات، والذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تطور إداري، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديري المديريات ومديري الإدارات المختصة وإدارة الموارد البشرية.

دورة مكثفة للعاملين بإدارة المشروعات

وقال المهندس عمرو عثمان، في بيان، إن الجمهورية الجديدة تشهد حاليا مشروعات متعددة في كافة النواحي، موجها الشكر لوفد وزارة الاتصالات على التعاون المثمر في مجال تدريب العاملين بالجهاز الإداري، مؤكدا أهمية الحصول على الدورة التدريبية المكثفة للعاملين بإدارة المشروعات في الديوان العام والأحياء، لما لها من دور هام في إثراء الموظفين بالمهارات التدريبية اللازمة في مجال إدارة المشروعات.

وأشار نائب المحافظ، أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجه بالتفرغ الكامل للموظفين لحين إتمام الدورة التدريبية، وذلك انطلاقا من أهمية التدريب الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات، منوها لأهمية حضور المتدربين خلال 3 أيام للتدريب، والذي يشارك به إدارات الديوان العام والمديريات المختلفة.

جدول البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات

وذكر أن البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات، يتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 3 أيام في كافة القطاعات، للتعرف على كيفية تنفيذ وإدارة لمشروعات.

ويتناول اليوم الأول والثاني للتدريب المفاهيم الخاصة بإدارة المشروعات وشرح دورة حياة المشروع، بينما يتناول اليوم الثالث ورشة عمل تطبيقية للتعرف على الدورة المستندية لدورة المشروع من بدايته لنهايته، وبعد ذلك اختيار الكوادر المؤهلة وترشيحها للحصول على الدورة الكاملة بالقاهرة.